Calciomercato Inter, dall'Inghilterra: si riapre la pista Marcos Alonso

CALCIOMERCATO INTER MARCOS ALONSO / Proprio nelle ore in cui l'Inter pare aver virato con decisione sull'inglese Ashley Young, esperto laterale del ManchesterUnited, dall'Inghilterra arrivano novità importanti su quello che fino a pochi giorni fa sembrava essere l'obiettivo principale del club nerazzurro per la corsia. Stiamo parlando dello spagnolo Marcos Alonso, mancino classe '90 del Chelsea grande protagonista anche del titolo vinto dai 'Blues' con l'attuale tecnico interista Antonio Conte in panchina. Fin qui il Chelsea aveva eretto un muro da oltre 35 milioni di euro scoraggiando tutte le possibili pretendenti, tr cui gli spagnoli dell'Atletico Madrid.

Secondo le ultime indiscrezioni però qualcosa starebbe cambiando. Clicca qui per restare aggiornato.

Il Chelsea, scrive il 'Telegraph', sta spingendo per il ritorno a Londra di Nathan Ake attualmente al Bournemouth e schierabile anche da laterale di sinistra, dove il titolare nelle scelte di Lampard dovrebbe restare Emerson Palmieri. Per questo motivo la dirigenza del club londinese si sarebbe convinta a cedere lo spagnolo già in questa finestra di mercato e ascolterà le offerte che arriveranno in questi giorni.

