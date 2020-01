Calciomercato Milan, non solo Todibo: cercasi rinforzi a centrocampo

CALCIOMERCATO MILAN TODIBO CENTROCAMPO/ Il Milan di Stefano Pioli è una delle società più attive in questa finestra invernale di calciomercato. I rossoneri, che hanno già visto l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, stanno lavorando sul fronte Todibo con il Barcellona di Ernesto Valverde. Il giovane giocatore blaugrana potrebbe essere infatti il rinforzo in difesa per il Diavolo.

Nelle colonne della sua edizione odierna 'La Stampa' ha fatto il punto sulle priorità in casa rossonera oltre al possibile arrivo di Jean-Clair Todibo. Il prossimo colpo dovrebbe essere infatti a centrocampo, dove il Milan ha mostrato molte lacune nelle ultime uscite. Sul taccuino di Maldini e Boban sono finiti diversi nomi, fra i quali spicca quello di Nemanja Matic, in scadenza di contratto con il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Attenzione anche a Bentaleb, in uscita dallo Schalke 04.

