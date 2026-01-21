Atalanta
Modifica alla norma in favore del Napoli: una big ha votato contro

La richiesta del Consiglio federale alla Lega Serie A

Il mercato di gennaio del Napoli resta a saldo zero, per ora… Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, in Consiglio federale non è stata raggiunta l’unanimità in merito alla proposta di revisione delle NOIF formulata dal club azzurro.

Conte in conferenza stampa
Modifica alla norma in favore del Napoli: una big ha votato contro

Sedici club hanno votato a favore, tre si sono astenuti: parliamo di Inter, Juventus e Roma. L’unico no alla proposta di revisione è arrivato dal Milan.

Secondo quanto riportato da ‘calcioefinanza.it’, le perplessità degli astenuti e del club contrario “non riguardano tanto il merito della questione, quindi la possibilità di utilizzare la liquidità accantonata dal Napoli (che è a quota 174 milioni di euro al 30 giugno 2025) per rientrare nei parametri dell’indicatore del costo del lavoro allargato”.

Bensì “il metodo e le tempistiche di questa mossa, ritenendo inopportuno intervenire sulle regole legate al Costo del Lavoro Allargato a stagione in corso e a mercato di gennaio già cominciato”.

De Laurentiis a un evento
Perché il Napoli è costretto a un mercato a saldo zero

In ogni caso, per procedere a una modifica delle NOIF nel bel mezzo del calciomercato, il Consiglio federale ha chiesto alla Lega una rinuncia (da parte delle società che si sono astenute nonché di quella che ha espresso parere contrario) a qualsiasi futura iniziativa o azione nei confronti dello consiglio stesso.

Ricordiamo che il Napoli deve operare a saldo zero, cioè un acquisto deve essere finanziato da una cessione di pari valore, poiché non ha rispettato lo 0.8 dell’indicatore del costo del lavoro allargato, vale a dire quello tra fatturato e costo del personale.

