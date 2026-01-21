Dal Manchester City al Milan a zero: regalo super per Allegri

Milan sempre molto attivo sul mercato: Max Allegri potrebbe presto abbracciare un grande calciatore del Manchester City.

Il Milan non si ferma. In campo, dove continua a tenere la scia dell’Inter capolista e si candida come principale candidata a giocarsi lo scudetto proprio con i cugini nerazzurri, e sul mercato. I rossoneri hanno preso già un attaccante di livello ed esperto come Niclas Füllkrug, ma restano vigli in caso di altre ghiotte occasioni. Una di queste porta all’Inghilterra e più precisamente al Manchester City di Pep Guardiola.

Il protagonista si chiama John Stones, finito ormai ai margini del club inglese e desideroso di cimentarsi in un campionato diverso dalla Premier League.

Stones-Milan, occasione a zero: i dettagli

Il centrale inglese classe ’94 ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, dunque, potrebbe firmare a zero con un nuovo club: secondo alcune indiscrezione in nostro possesso, proprio il Milan starebbe valutando l’idea di portarlo in Italia, a patto che lo stesso Stones decida di ridursi lo stipendio.

L’ex Everton può essere impiegato anche da centrocampista e vanta una grandissima esperienza internazionale, senza dimenticare che in carriera ha già vinto 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Supercoppa Europea, 6 Premier League, 2 FA Cup, 4 Carabao Cup e 2 Community Shield. Un palmarès, insomma, da urlo: il Milan lo sa e vuole provarci.