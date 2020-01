CALCIOMERCATO PARMA FAGGIANO KURTIC SPAL LAZIO / "Kurtic è uno dei giocatori che ci piace, ma non è semplice raggiungerlo". Non nasconde l'interesse per il centrocampista sloveno il ds del Parma, Daniele Faggiano.

Il dirigente del club crociato ha parlato a 'Sky Sport' dopo la brutta sconfitta di Bergamo , soffermandosi anche sul mercato.

E uno dei nomi più caldi, in questo senso, è quello di Jasmin Kurtic. Il centrocampista della Spal è finito nel mirino anche della Lazio, che starebbe pensando a lui come possibile rinforzo per la linea mediana. "Kurtic è un nome che piace - ha aggiunto Faggiano - ci stiamo lavorando, col mister c’è un confronto continuo. Non siamo costretti a vendere, ma nemmeno costretti a comprare. E' anche vero che più si fanno i nomi, più aumenta la concorrenza".