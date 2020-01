JUVENTUS CAGLIARI PAGELLE TABELLINO / La Juventus si sveglia nella ripresa e travolge il Cagliari nella prima uscita del 2020. Assoluto protagonista della sfida Cristiano Ronaldo, che firma una tripletta e cancella i fischi dello 'Stadium' dopo un primo tempo deludente dei campioni d'Italia. Higuain, appena entrato, completa il tabellino dei marcatori dei bianconeri, dove a spiccare è anche la prova di Demiral. Unico insufficiente Matuidi nell'undici di Sarri, mentre negli ospiti l'ultimo ad arrendersi è Joao Pedro. Male i centrali di Maran, Klavan apre la strada al pomeriggio bestiale di CR7. Nainggolan, fischiatissimo dal pubblico di casa, si spegne nel corso del match.

JUVENTUS

Szczesny 6 - Praticamente inoperoso. Fortunato sui legni di Simeone e Joao Pedro.

Cuadrado 6 - Da qualità sulla destra: solito sbocco offensivo importante per la squadra di Sarri. Meno bene in fase difensiva.

Demiral 7 - Merita i galloni da titolare, dà sicurezza e non concede nulla agli avanti del Cagliari. Nel primo tempo prende anche una traversa. Non sarà facile per de Ligt riprendersi una maglia dall'inizio.

Bonucci 6,5 - Merita gli applausi dello 'Stadium' per alcuni lanci millimetrici. Grazie anche all'apporto di Demiral, non soffre nelle retrovie.

Alex Sandro 6,5 - Diligente: alterna con profitto le due fasi. Meglio nella ripresa come tutta la Juve.

Rabiot 6,5 - Primo tempo anonimo, cambia decisamente passo dopo l'intervallo. Prestazione confortante: può essere il vero acquisto di Sarri per la seconda parte di stagione.

Pjanic 6,5 - Non solo geometrie, dà anche sostanza quando la Juve non brilla. Lascia la scena a Ronaldo e agli altri tenori dell'attacco bianconero.

Matuidi 5,5 - Prova sottotono del francese, troppo macchinoso nella prima frazione. Un po' meglio al rientro nella seconda frazione (83' Emre Can).

Ramsey 6 - Non riesce a trovare continuità, malgrado l'impegno e il gran movimento. Prova comunque sufficiente: è prezioso nell'assalto dei padroni di casa nella prima parte della ripresa (79' Douglas Costa 6,5 - Entra bene in partita: serve a Ronaldo un assist al bacio per il poker della Juve).

Dybala 7 - Si accende poco nel primo tempo, più incisivo nella ripresa. Dà superiorità numerica: si guadagna con astuzia il rigore del raddoppio (70' Higuain 7 - Subito in palla: firma il tris bianconero e va vicino alla doppietta personale).

Cristiano Ronaldo 8,5 - Inizia col botto il 2020 del portoghese: apre i giochi saltando con freddezza Olsen, glaciale dal dischetto e sul guizzo del 4-0. Trascina la 'Vecchia Signora' dopo un primo tempo anonimo e sottolineato dai fischi dello 'Stadium'. 13 centri in campionato in 15 presenze: numeri da... CR7!

Allenatore: Sarri 7 - Juve deludente nel primo tempo, che cambia decisamente marcia dopo l'intervallo trascinata da un irresistibile Ronaldo.

Un poker che ridà certezze dopo il flop in Supercoppa.

CAGLIARI

Olsen 5,5 - Nulla può contro un indiavolato Ronaldo, anche se non è perfetto su Higuain e sul terzo centro del portoghese. Salva due volte su Ramsey prima del raddoppio di Cristiano.

Cacciatore 5,5 - Bada più al sodo, non rischia spingendosi in avanti. Soffre quando la Juve attacca dal suo lato (60' Faragò 5,5 - In difficoltà nel momento migliore dei bianconeri).

Walukiewicz 5 - Non male nel primo tempo il baby polacco all'esordio in Serie A. Crolla dopo l'intervallo, è complice dell'1-0 di CR7: manca l'intesa con Klavan.

Klavan 4,5 - Combina la frittata sul vantaggio di Ronaldo, macchiando una partita solida fino a quel momento. In difficoltà quando la Juve agisce a campo aperto.

Pellegrini 6,5 - Si propone con costanza, trova con regolarità i compagni d'attacco da sinistra. E anche in fase difensiva si fa valere: buone referenze per Paratici.

Nandez 5,5 - Più mediano che incursore. Non demerita, anche se si vede poco in proiezione offensiva.

Cigarini 5,5 - Bussola della squadra di Maran, regge l'urto per un'ora. Poi cala e lascia qualche buco (85' Oliva s.v.).

Rog 6 - Gara di spessore, a tutto campo: centrale o esterno non fa differenza. Il migliore dei suoi fino all'intervento da rigore che mette in ghiacco la contesa per la Juve.

Nainggolan 5,5 - Beccato ad ogni tocco di palla dal pubblico, inizia con determinazione e voglia di rivalsa. Si sacrifica spesso largo sulla destra, si spegne nel corso del secondo tempo come tutto il Cagliari.

Joao Pedro 6,5 - E' un pericolo quando parte in contropiede, gran controllo di palla in corsa. Vicino al gol della bandiera nel finale (palo) con una gran giocata.

Simeone 6 - Parte a rilento, poi è il più pericoloso dei suoi. Sfiora l'1-1 facendo tremare la traversa con un bel colpo di testa (80' Cerri s.v.).

Allenatore: Maran 5 - Cagliari solido e in controllo nel primo tempo. I sardi però si sciolgono troppo presto dopo il vantaggio di Ronaldo, uscendo con un pesante 4-0 dallo 'Stadium'. Ospiti sfortunati sui legni di Simeone e Joao Pedro.

Arbitro: Giacomelli 6,5 - C'è il rigore su Dybala: per il resto gestisce senza problemi il match.

TABELLINO

Juventus-Cagliari 4-0 - 49', 67' rig., 82' Cristiano Ronaldo; 81' Higuain

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi (83' Emre Can); Ramsey (79' Douglas Costa); Dybala (70' Higuain), Cristiano Ronaldo. All.: Sarri. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, de Ligt, Danilo, Pjaca, Bernardeschi, Rugani

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore (60' Faragò), Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini (85' Oliva), Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (80' Cerri). All.: Maran. A disposizione: Rafael, Ciocci, Mattiello, Birsa, Ionita, Lykogiannis, Deiola, Castro, Carboni

Arbitro: Giacomelli (sez. Trieste)

VAR: Banti

Ammoniti: Rabiot (J), Joao Pedro (C)

Espulsi:

Note: recupero 1' e 3'; spettatori 40.598