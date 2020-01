CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER NANDEZ / Terminate le vacanze natalizie, torna la Serie A e il calciomercato invernale. Tra oggi e domani si gioca il 18esimo turno di campionato che vede, tra le altre, la sfida di Torino tra Juventus e Cagliari. Con l'obiettivo di vincere per mettere ulteriore pressioni all'Inter, che scenderà in campo al 'San Paolo' contro il Napoli, nel giorno della 'Befana' i bianconeri affronteranno i talenti della sorprendente formazione di Maran. Su tutti spicca però Nahitan Nández, centrocampista approdato la scorsa estate in Italia e già ambientatosi al meglio, come dimostrano le giocate importanti, la rete e i tre assist accumulati finora.

Calciomercato Inter, anche la Juventus osserva Nandez

Alle prese con la ricerca di elementi validi nella linea mediana, Marotta sta da tempo vagliando anche l'acquisto di Nandez, considerato come 'piano B' in caso di mancato acquisto di Arturo Vidal dal Barcellona. Tuttavia, sempre attenta alle giovani promesse del torneo nostrano, anche la Juventus, similmente a accaduto nelle scorse settimane con Kulusevski, potrebbe quindi prendere spunto dalla prestazione di domani per inserire il suo nome nella lista dei preferiti per le prossime sessioni di mercato.

