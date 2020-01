BRESCIA LAZIO PAGELLE / La Lazio batte il Brescia allo scadere grazie a Ciro Immobile. Da Cistana a Parolo fino a Balotelli e Tonali, ecco le pagelle del match:

BRESCIA

Joronen 6 - Non può nulla sul rigore di Immobile. Blocca con sicurezza i tentativi dalla distanza. Spettatore non pagante nel secondo tempo.

Sabelli 6 - Controlla bene le avanzate di Correa e Immobile.

Cistana 4,5 - Disastroso nel primo tempo. Ammonito per un fallo tattico su Lazzari. Espulsione diretta per la trattenuta in area su Caicedo.

Chancellor 6 - Se la cava con la grinta. Cala con il passare dei minuti.

Mateju 5,5 - Si limita al compitino. Basta e avanza nel primo tempo, non nella ripresa.

Bisoli 6 - Quando è necessario no bada per il sottile. Preferisce la forma alla sostanza. Essenziale.

Tonali 6,5 - Ha personalità e si vede fin dai primi minuti. Porta palla e prova ad inserirsi tra le maglie avversarie. Dall’80 Semprini s.v.

Romulo 6 - Ordinato e preciso: non commette ingenuità. Prezioso in fase offensiva e difensiva.

Spalek 5 - Qualche spunto positivo e nulla più. Dal 46’ Viviani 5,5 - Si applica, senza mettersi troppo in evidenza.

Torregrossa 6 - Velenoso con i suoi inserimenti, esce dopo l’espulsione di Cistana. Dal 42’ Mangraviti 5 - Gara senza infamia e senza lode. Presenza.

Balotelli 6 - Chiama spesso il pallone a sé. Trova il vantaggio con un guizzo da bomber vero. Si innervosisce subito per i cori (non razzisti) del settore ospiti.

All. Corini 6 - Squalificato, segue il match dalla tribuna. La squadra segue alla lettera i suoi dettami.

LAZIO

Strakosha 6 - Sicuro nelle uscite alte. Resta a guardare sul sinistro velenoso di Balotelli.

Luiz Felipe 5 - Sbaglia il tempo su Balotelli, consentendo all’attaccante del Brescia di battere a rete per l’1-0.

Acerbi 6 - Sufficiente nel complesso. L’impegno non manca.

Radu 6 - Quantità ed esperienza al servizio della squadra. Dal 58’ Jony 6 - Prova a rendersi pericoloso sulla sinistra. Ci mette qualche minuto per ingranare.

Lazzari 6 - Spinge sulla destra col freno a mano tirato.

Potrebbe fare di più.Milinkovic-Savic 5,5 - Non incide, ma ci prova. La squadra non coglie i suoi input.Parolo 5 - Al piccolo trotto. Aumenta i ritmo quando la squadra è in svantaggio. L’assenza di Luis Alberto si sente eccome. Ammonito, era diffidato: salterà il prossimo match con il Napoli. Dal 59’ Cataldi 6 - Mette ordine nel mezzo. Si abbassa per ricevere il pallone e smista con autorità. Regista vero.Correa 5,5 - Adattato come mezzala fatica in entrambe le fasi. In attacco non ha la lucidità, dovendo dare una mano quando la squadra è senza palla.Lulic 6 - Sfiora il gol nel primo tempo: il suo destro finisce al lato. Corre senza sosta sulla sinistra. Dal 76’ Andrè Anderson s.v.Caicedo 6 - Si vede poco, ma nel finire del primo tempo si guadagna il rigore poi segnato da Immobile.Immobile 8 - Si muove su tutto il fronte offensivo. Realizza con freddezza il rigore dell’1-0 e poi il 2-1 nel recupero.All. Inzaghi 6 - La squadra in avvio non ha il solito equilibrio, ma si riprende col passare dei minuti.

Manganiello - Giusto annullare il gol a Caicedo per fuorigioco nel primo tempo e concedere il rigore all’ecuadoriano per la trattenuta in area di Cistana, punito con il rosso.

TABELLINO BRESCIA-LAZIO 1-2

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali (dall’80 Semprini), Romulo; Spalek (dal 46’ Viviani); Torregrossa (dal 43’ Mangraviti), Balotelli. A disp.: Alfonso, Andrenacci, Gastaldello, Magnani, Zmrhal, Morosini, Ayé, Matri. All.: Eugenio Corini.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (dal 58’ Jony); Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo (dal 59’ Cataldi), Correa, Lulic (dal 78’ André Anderson); Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Marusic, Berisha, Adekanye. All.: Simone Inzaghi

ARBITRO: Manganiello (sez. di Pinerolo)

Reti: 18’ Balotelli, 43’ Rig. Immobile (L), 91’ Immobile (L)

Note: Ammoniti: Cistana (B), Tonali (B), Balotelli (B), Parolo (L), Radu (L), Jony (L), Cataldi (L), Bisoli (B), Cancellor (B). Espulsi: Cistana (B)