CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID CAVANI PSG SIMEONE / Movimenti importanti di mercato in vista non soltanto in Italia, ma anche all'estero. Operazioni interessanti possibili nella Liga, in particolare in casa Atletico Madrid, con il 'Cholo' Simeone che prova a sparigliare le carte per rimontare su Barcellona e Real Madrid.

Ai Colchoneros serve un bomber e l'obiettivo principe, come noto, è Edinson, in rotta col

I francesi sarebbero ben disposti a liberarsi del 'Matador', ma il problema, per l'Atletico, è di natura economica. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, il tetto salariale già raggiunto dalla squadra spagnola impone che prima di accollarsi un giocatore con l'ingaggio dell'uruguaiano, si debba prima cederne uno che guadagni altrettanto. Il sacrificato sarebbe Lemar, per il quale ci sono pretendenti in Premier League.