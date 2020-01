CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / E' Christian Eriksen il grande obiettivo di mercato dell'Inter di Antonio Conte. Il fantasista danese, in scadenza di contratto con il Tottenham, potrebbe sbarcare in estate a Milano a parametro zero ma il suo acquisto potrebbe essere anticipato anche a gennaio qualora la dirigenza nerazzurra riesca a trovare l'intesa con gli 'Spurs'.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' l'interesse dell'Inter per Eriksen risale già a metà novembre, come confermato dal blitz dia Londra: il viaggio del ds interista fu associato all’interesse perma in quell'occasione andò in scena un vertice con il Tottenham, con l’Inter che manifestò ufficialmente la propria disponibilità ad acquistare Eriksen già durante la finestra invernale, permettendo così agli Spurs di incassare qualcosa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal complicato: ecco le alternative

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, problemi per il vice Lukaku: le ultime