Inter, in estate ecco la rivoluzione: una decina di giocatori pronti a salutare. Tutti i nomi

Per i nerazzurri, che a gennaio non hanno affondato il colpo per nessun nuovo arrivo per la prima squadra, tra scadenze e cessioni varie sarà un’estate bollente in uscita

È stata una finestra di mercato invernale di pura attesa, in cui ha sostanzialmente osservato, studiato, registrato e si è preparata per quella estiva. L’Inter alla fine non ha fatto operazioni, a parte il giovane Jakirovic, non ha perso pedine né ne ha guadagnate. Non essendoci particolari problemi, dovuti a infortuni o lacune di varia natura, i nerazzurri non hanno toccato niente, anche considerando il primo posto solido in campionato. Anche perché, e la dirigenza interista, lo sa bene in estate sarà tutto diverso e lì sì che ci sarà da lavorare parecchio.

Serviranno di sicuro parecchi colpi, soprattutto perché in tanti sono destinati a salutare la Pinetina. Ad esempio i giocatori con i contratti in scadenza che, a meno di dietrofront al momento non in programma, chiuderanno il loro capitolo con questa maglia. A partire dai pali, con Yann Sommer e Raffaele Di Gennaro entrambi in scadenza a giugno. Insieme a loro, dopo l’opzione per un altro anno scattata la scorsa estate, dovrebbero andare via sia de Vrij che Acerbi, che ha una percentuale comunque più alta di addio. Saranno titoli di coda anche per un’altra scadenza come Matteo Darmian, così come Henrikh Mkhitaryan che potrebbe appendere gli scarpini al chiodo. Sono già in sei.

Anche Akanji formalmente tornerà al City, ma in questo caso le chance che il diritto di riscatto a 15 milioni venga esercitato sono molto alte e lo svizzero dovrebbe quindi restare. Ci sono poi i calciatori che invece hanno ancora qualche mese in più nel loro accordo, come Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu. L’italiano rinnoverà per altri due anni, il turco è in bilico e le possibilità che possa tornare in patria c’è. Oppure altrove. Situazione in bilico. Così come, per motivi diversi tra loro, anche Bisseck, Dumfries, Frattesi e Luis Henrique. Per tutti e quattro l’Inter è aperta a eventuali cessioni. Insomma, i nerazzurri sono attesi da una vera e propria rivoluzione con una decina di giocatori che potrebbero salutare.