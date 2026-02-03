Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, in estate ecco la rivoluzione: una decina di giocatori pronti a salutare. Tutti i nomi

Foto dell'autore

Per i nerazzurri, che a gennaio non hanno affondato il colpo per nessun nuovo arrivo per la prima squadra, tra scadenze e cessioni varie sarà un’estate bollente in uscita

È stata una finestra di mercato invernale di pura attesa, in cui ha sostanzialmente osservato, studiato, registrato e si è preparata per quella estiva. L’Inter alla fine non ha fatto operazioni, a parte il giovane Jakirovic, non ha perso pedine né ne ha guadagnate. Non essendoci particolari problemi, dovuti a infortuni o lacune di varia natura, i nerazzurri non hanno toccato niente, anche considerando il primo posto solido in campionato. Anche perché, e la dirigenza interista, lo sa bene in estate sarà tutto diverso e lì sì che ci sarà da lavorare parecchio.

Beppe Marotta (Ansafoto) – calciomercato.it

Serviranno di sicuro parecchi colpi, soprattutto perché in tanti sono destinati a salutare la Pinetina. Ad esempio i giocatori con i contratti in scadenza che, a meno di dietrofront al momento non in programma, chiuderanno il loro capitolo con questa maglia. A partire dai pali, con Yann Sommer e Raffaele Di Gennaro entrambi in scadenza a giugno. Insieme a loro, dopo l’opzione per un altro anno scattata la scorsa estate, dovrebbero andare via sia de Vrij che Acerbi, che ha una percentuale comunque più alta di addio. Saranno titoli di coda anche per un’altra scadenza come Matteo Darmian, così come Henrikh Mkhitaryan che potrebbe appendere gli scarpini al chiodo. Sono già in sei.

Anche Akanji formalmente tornerà al City, ma in questo caso le chance che il diritto di riscatto a 15 milioni venga esercitato sono molto alte e lo svizzero dovrebbe quindi restare. Ci sono poi i calciatori che invece hanno ancora qualche mese in più nel loro accordo, come Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu. L’italiano rinnoverà per altri due anni, il turco è in bilico e le possibilità che possa tornare in patria c’è. Oppure altrove. Situazione in bilico. Così come, per motivi diversi tra loro, anche Bisseck, Dumfries, Frattesi e Luis Henrique. Per tutti e quattro l’Inter è aperta a eventuali cessioni. Insomma, i nerazzurri sono attesi da una vera e propria rivoluzione con una decina di giocatori che potrebbero salutare.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie