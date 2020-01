CALCIOMERCATO GENOA MARTINEZ / Genoa scatenato sul mercato. Dopo l'arrivo in rossoblu di Behrami e il colpo Destro in attacco, la dirigenza del 'Grifone' sarebbe alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Nicola. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' l'ultimo nome finito sul taccuino è quello di Roger Martinez, attaccante classe 1994 dell'América. Il colombiano, si è messo in mostra nel campionato cinese con la maglia del Jiangsu Suning prima della sua avventura, non del tutto esaltante in Europa, con la maglia del Villarreal.

Il Genoa è pronto a proporre al club messicano un prestito di sei mesi con diritto di riscatto, ma non è da escludere che l'affare possa essere chiuso con un'altra formula. Martinez non è la primissima scelta ma è una pista da monitorare con attenzione. In corsa anche Fabio, in uscita dal. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

