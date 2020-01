CALCIOMERCATO ATALANTA JUVENTUS SARTORI KULUSEVSKI / Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta, si è concesso ai microfoni del 'Corriere dello Sport' per commentare la trattativa andata a buon fine con la Juventus per la cessione di Dejan Kulusevski. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: ''Chi ha fatto l'affare? Credo tutti, noi, loro, lo stesso Dejan. Ha giocato 17 partite in Serie A e la sua crescita è stata impressionante. Le ho seguite tutte, le sue prestazioni, fin dalla Coppa Italia contro il Venezia.

Ad aprile fa vent’anni e può crescere ancora tantissimo, può diventare un topplayer, già adesso ha una prospettiva internazionale. Da giugno, da quando cioè giocherà con la Juventus, sarà ancora più maturo''.

Big blindati: ''Gomez, Ilicic e Zapata via? Alt: non vendiamo nessuno. Restano con noi fino a luglio''

