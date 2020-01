Calciomercato Inter e Milan, parla Matic: arriva l'apertura per gennaio

CALCIOMERCATO MILAN INTER MATIC / Nemanja Matic esce allo scoperto. Il centrocampista, nel mirino di Milan ed Inter in Italia e dell'Atletico Madrid in Spagna, ha parlato della sua situazione contrattuale nel corso di una lunga intervista alla testata serba 'Telegraf'. Il classe '88, ai margini del progetto del Manchester United, non ha escluso un suo addio ai Red Devils nelle prossime settimane: "Non so cosa dire, ho altri sei mesi di contratto, vedremo cosa accadrà a gennaio.

Magari rinnoverò, oppure troverò qualcosa di diverso".

Calciomercato Inter e Milan, Matic: "C'è un opzione per rinnovare, ma vedremo..."

L'ex Chelsea, inoltre, ha confermato l'esistenza di un'opzione che consentirebbe al club inglese di rinnovare il suo contratto: "Lo United ha un'opzione che estenderebbe il mio attuale contratto, ma vedremo se i piani del club combaciano con i miei. Non posso dire altro perché non so altro, davvero".

Matic ha elogiato nuovamente Antonio Conte, con il quale ha lavorato a Londra, e che potrebbe ritrovare in nerazzurro: "Ho imparato molto, sia da lui che da Mourinho. Sono diversi, ma anche il portoghese a volte si scatena. Conte è più esplosivo a bordocampo, ma entrambi sono più tranquilli nel quotidiano. Con loro si può parlare senza problemi".

