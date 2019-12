CALCIOMERCATO INTER ACUNA / Oltre che un centrocampista, con Vidal sempre in cima ai pensieri, nel mercato di gennaio l'Inter vuole prendere anche un vice Lukaku e un laterale sinistro. Per quest'ultimo ruolo, il prescelto di Antonio Conte è Marcos Alonso, ma fin qui il Chelsea ha sparato altissimo - si parla di una richiesta di circa 40 milioni, per un giocatore peraltro ai margini della squadra allenata da Lampard - obbligando Marotta e soci a prendere in considerazione altri profili. Tra questi Darmian del Parma, che però è un destro, ma soprattutto un altro Marcos che di cognome fa Acuna.

L'argentino piace anche al Napoli e ha un passato da compagno dinelle file del, dove ha giocato dal 2014 al 2017 quando è sbarcato in Europa.

Calciomercato Inter, tentativo respinto per Acuna

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, l'Inter si è già mossa concretamente per Acuna avanzando una proposta ufficiale che, tuttavia, è stata respinta dallo Sporting CP al quale il ragazzo nativo di Zapala è legato fino al giugno 2023 con annessa super clausola da 60 milioni di euro. Non è escluso un nuovo tentativo da parte degli uomini mercato interisti, ma il no ricevuto è una conferma che l'operazione è tutt'altro che semplice, considerato poi che il terzino mancino classe '91 starebbe al contempo discutendo il rinnovo del suo contratto. Proprio oggi, alla televisione ufficiale del club, il Ds dei portoghesi Hugo Viana ha inoltre escluso cessioni a gennaio, a meno - aggiungiamo noi - di offerte davvero importanti.

