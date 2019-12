CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA DE LIGT RAIOLA / Il super agente di mercato Mino Raiola ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Repubblica' per fare il punto sui principali giocatori gestiti e protagonisti del palcoscenico mondiale. Tra questi spiccano anche Paul Pogba e Matthijs de Ligt, ex Ajax portato in estate alla Juventus. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La dirigenza bianconera sogna il grande ritorno del centrocampista francese del Manchester United. Uno scenario che potrebbe concretizzarsi nella prossima estate visto che il rapporto tra Pogba e i 'Red Devils' sembra essere giunto al capolinea. A confermarlo è lo stesso Raiola che fa sognare i tifosi bianconeri: ''Il problema di Pogba è il Manchester United: è un club fuori dalla realtà, senza un progetto sportivo.

Oggi non porterei più nessuno la, rovinerebbero anche Maradona, Pelé e Maldini. Paul ha bisogno di una squadra e di una società, una come la prima Juventus".

Il retroscena su De Ligt: ''Vi ho portato De Ligt che tutti volevano. Tutti. Ma lui vuole diventare il miglior difensore al mondo e allora mi fa: 'Mino, io devo andare all'Harvard della difesa, al Mit dei difensori'. Perciò abbiamo scelto la Juve: per prendere la laurea".

