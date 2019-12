CALCIOMERCATO INTER FERNANDES MANCHESTER UNITED LIONE / Fa parte di un nutrito gruppo di giovani talenti portoghesi dal futuro assicurato. Gedson Fernandes è probabilmente uno dei profili più maturi tra i tanti talenti che il paese lusitano sta sfornando. Centrocampista di qualità e quantità nato a Sao Tome, Fernandes, 20 anni, è uno dei pezzi più pregiati della cara bottega del Benfica. Il giocatore è stato accostato al Milan in estate e i rossoneri non hanno mai smesso di monitorarlo, complice anche i buoni rapporti con Rui Costa e la dirigenza del club di Lisbona. Negli ultimi giorni però è soprattutto l'Inter la società italiana che si è maggiormente interessata a lui. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato, da Vidal a Lobotka: la Serie A cambia volto.

Calciomercato Inter, tanti ostacoli per Fernandes

La concorrenza per il giovane talento portoghese però non manca. Un ostacolo è rappresentato dal prezzo del giocatore, superiore ai 30 milioni di euro, ma nel mettersi in mezzo ci sono anche altri club europei interessati al centrocampsita classe 1999. 'Sky Sports Uk' sottolinea come il Manchester United stia pensando di affondare il colpo a gennaio per riuscire a strappare il giocatore alla concorrenza. Oltre ai 'Red Devils' c'è però anche il Lione particolarmente interessato. Il club francese, che dovrà fare a meno di Depay per il resto della stagione, è a caccia di un rinforzo di livello e secondo l'emittente transalpina 'Rmc Sport' il primo nome della lista sarebbe proprio quello di Gedson Fernandes. L'Inter, così come il Milan, è avvisata.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, non solo la Juve: nuova insidia per l'obiettivo di Conte

Calciomercato Inter, conferme dalla Francia: Conte esulta!

Calciomercato Inter, affare Vidal: l'annuncio di Zanetti