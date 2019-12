CALCIOMERCATO ATLETICO PIATEK MERTENS / L'Atletico Madrid in cerca dell'accordo con il PSG per consegnare subito Edinson Cavani a Simeone. La trattativa con i parigini per liberare l'uruguaiano già a gennaio non è semplice, visto che il Paris Saint-Germain avrebbe intenzione di contare sull'attaccante fino alla scadenza del contratto del prossimo giugno.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non solo

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibrahimovic manda via Piatek: altra pista italiana

Calciomercato Atletico: Piatek, Mertens e Cutrone se slitta Cavani

La dirigenza dell'Atletico - scrive il quotidiano 'AS' - starebbe valutando così diverse alternative per gennaio se sfumasse l'assalto nella finestra invernale per Cavani. E nella lista del Ds Berta ci sarebbe anche Piatek, Mertens e Cutrone. Il milanista potrebbe arrivare con la formula del prestito fino a giugno, mentre per il belga i 'Colchoneros' potrebbero approfittare delle controversie sul rinnovo con De Laurentiis e del contratto in scadenza a fine stagione. L'ex milanista, adesso al Wolverhampton, rappresenterebbe invece una soluzione anche in chiave futura. A questa lista si aggiungo anche i profili di Paco Alcacer, che potrebbe avere meno spazio dl Borussia Dortmund dopo l'arrivo di Haaland, e Bambuku del Beijing Guoan.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Piatek dipende da Ibra: le ultime

Milan e Napoli, da Mertens a Llorente e Piatek: che intreccio!