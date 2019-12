CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Il nuovo Napoli targato Gattuso ha scelto di puntare su Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo e della nazionale slovacca, in vista della finestra invernale di mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la dirigenza azzurra ha infatti trovato l'accordo con il giocatore sulla base di un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro a stagione.

La trattativa è entrata nel vivo, prove di avvicinamento anche con il club spagnolo, disposto nelle ultime ore anche ad abbassare le pretese : l'affare si potrebbe chiudere così intorno ai 18 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, arriva Lobotka: "Al 90% sarà azzurro"

Calciomercato Napoli, Lobotka prima scelta: gli altri nomi

Al momento il centrocampista del Celta Vigo rimane il principale obiettivo del Napoli per la mediana: Paredes è disponibile ad andare via dal Psg solo per Juventus e Real Madrid, come raccontato da Calciomercato.it, mentre per Berge sembra essere calato l'interesse azzurro considerando che Gattuso predilige calciatori più pronti. Ormai sfumata, invece, la pista Torreira così come Xhaka, visto che Arteta sembra puntare su di loro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, Gattuso vuole un play: idea in casa Genoa

Calciomercato Inter e Napoli, ok allo scambio Politano-Llorente: le ultime