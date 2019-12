CALCIOMERCATO INTER MARCOS ALONSO GIROUD CHELSEA / Nuove conferme dall'Inghilterra sulle situazioni di Marcos Alonso e Giroud, entrambi in bilico al Chelsea con soprattutto il francese ormai destinato a lasciare i 'Blues'. I due giocatori non figurano neanche in panchina per il match del Boxing Day di oggi contro il Southampton.

Le ultime sui due obiettivi dell'Inter per la sessione invernale di calciomercato

Calciomercato Inter, Marcos Alonso e Giroud nomi 'caldi' in entrata: le ultime

Per Marcos Alonso il Chelsea parla di un piccolo problema alla schiena. Un'esclusione quella del laterale spagnolo che non fa però che confermare e alimentare ulteriormente le indiscrezioni di mercato, con l'Inter a caccia di esterni in prima fila per l'ex Fiorentina. Diverso invece il discorso per Giroud, non convocato da Lampard nelle ultime quattro partite e ormai ad un passo dall'addio al Chelsea. Il club nerazzurro resta alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi. Si profilano settimane piuttosto 'calde' sull'asse Milano-Londra.