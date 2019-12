FIORENTINA CUTRONE / Patrick Cutrone si avvicina al ritorno in Serie A: l'attaccante, trasferitosi in estate al Wolverhampton dal Milan, potrebbe presto vestire la maglia della Fiorentina.

Il calciatore avrebbe già detto sì ai viola e ci sarebbe - secondo quanto riferisce il 'corrieredellosport.it' - un'intesa tra il club viola e la società inglese sulla formula dell'operazione: Cutrone si trasferirebbe in Toscana in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Leggi tutte le news di mercato: CLICCA QUI!

Per fare andare in porto la trattativa manca soltanto l'accordo tra le parti sulle cifre del riscatto: la Fiorentina spinge per un'operazione complessiva intorno ai 15-16 milioni di euro, mentre i Wolves ne chiedono circa 20. Distanza non eccessiva, quindi, ce che potrebbe essere cancellato con un accordo a metà strada intorno ai 18 milioni di euro.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato, da Petagna a Cutrone: effetto domino in Serie A

Cutrone potrebbe quindi essere il primo rinforzo per Beppe Iachini, nominato allenatore della Fiorentina dopo l'esonero di Montella: per l'ex Empoli accordo di 18 mesi con la possibilità da parte della società viola di risolvere il contratto pagando una penale. Intanto c'è una seconda parte di stagione da vivere con un nuovo attaccante: il nome giusto potrebbe essere quello di Cutrone.