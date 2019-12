CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND / La Juventus lavora d'anticipo per i colpi del calciomercato invernale. Reduce dalla sconfitta nella Supercoppa italiana contro la Lazio, la società bianconera non si abbatte e programma i successi futuri. Il nome caldo per l'attacco è Haaland, bomber norvegese classe 2000 del Salisburgo, che presto potrebbe raggiungere Cristiano Ronaldo sotto la Mole Antonelliana: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, Haaland a un passo: le ultime

Nelle ultime ore, la Juventus avrebbe accelerato con forza su Erling Braut Haaland che, secondo 'Tuttosport', sarebbe a un passo dalla firma. Decisivi gli ottimi rapporti dei bianconeri con Mino Raiola, celebre agente che sta facendo da intermediario per un’operazione da 30 milioni in chiusura per gennaio.

Dopo le indiscrezioni sui migliori club italiani (in primis) e stranieri (dalal),avrebbe quindi fatto la mossa vincente per anticipare la folta concorrenza. Ulteriori novità si attendono nel giro delle prossime ore.

Calciomercato, beffa Milan: Haaland alla Juventus

Sempre attenta alle grandi opportunità che offre il mercato, la Juventus starebbe quindi per beffare le sue rivali italiane, tra le quali figura il Milan, che di recente ha fatto un'offerta al giovane attaccante. I rossoneri, dopo le prestazioni incolori di Piatek, stanno infatti cercando una nuova punta, che con ogni probabilità non sarà la rivelazione dell'attuale Champions League.

