Calciomercato Bayern, UFFICIALE: resta Flick, tutto confermato

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO FLICK / Hansi Flick resterà sulla panchina del Bayern Monaco "almeno fino a fine stagione". La notizia anticipata nei giorni scorsi da Calciomercato.it ha trovato oggi la sua conferma ufficiale, annunciata dal club baverese.

Calciomercato Bayern Monaco, Flick: “Felice della fiducia”

La decisione è stata presa dopo il match col Wolfsburg, con un meeting tra Rummenigge, Salihamidzic e lo stesso Flick. Il CEO ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti del lavoro di Filick: la squadra è migliorata in campo sia in qualità di gioco che di risultati.

Abbiamo raggiunto un nuovo record nella storia del club con sei vittorie nella fase a gironi di Champions e in Bundesliga siamo tornati vicini alla vetta. Gli auguro tanti successi".

Queste, invece, le parole dell'allenatore: "Sono felice della fiducia riposta in me: siamo in un'ottima posizione per ripartire bene in Campionato, Coppa e Champions. Ora ricaricheremo le batterie in vista della seconda fase dell'anno, dove cercheremo di portare a casa il maggior numero di vittorie possibili".

