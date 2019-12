PAGELLE E TABELLINO DI PARMA-BRESCIA/ Pareggio importante per la squadra di Corini a cui basta uno spietato Balotelli per risultato importante per la lotta salvezza. A D’Aversa questa volta basta Grassi per limitare i danni. Giornata negativa per Gervinho.

PARMA

Sepe 6 – Bene sia nelle uscite alte che in quelle basse. Poco convincente e preciso nei disimpegni con i piedi. Incolpevole sul gol di Balotelli.

Darmian 6 – Prova a tenere testa a Torregrossa concedendogli poco spazio quando l’attaccante avvesario punta dal suo lato.

Iacoponi 5,5 - Molto attento nel mantenere la posizione, uscendo in prima battuta quando uno dei due interni di centrocampo prova ad attaccare la profondità. Sbaglia la posizione sul gol di Balotelli.

Bruno Alves 6 - Discreta prova dell’ex Cosenza, che riesce a leggere bene i movimenti delle due punte, effettuando delle buone chiusure.

Gagliolo 5,5- Prova spesso ad arginare l’estro di Bisoli e la voglia di strafare di Torregrossa e Sabelli giocandogli d’anticipo ma in più di un’occasione non vi riesce. Impreciso in fase d’impostazione.

Hernani 6 - Lotta come un leone su ogni pallone, dando grande forza al centrocampo del Parma.

Brugman 5,5 - Funge da schermo davanti la difesa, cercando di non concerdere al Brescia la possibilità di attaccare centralmente. Cala nel secondo tempo. Dal 74’ Kucka 5,5 – Gioca in una posizione non proprio sua, non riuscendo così mai realmente ad incidere.

Barillà 6 - Funge da collante tra il centrocampo e l’attacco, provando ad innescare subito i tre veloci attaccanti. Dall’81’ Pezzella – s.v.

Sprocati 6 - Con il suo movimento senza palla, tiene spesso sotto pressione Mateju.

Kulusevski 6,5 – Nonostante non venga servito senza soluzioni di continuità dai compagni di squadra, all’occorrenza si fa trovare pronto, mettendo in difficoltà il Brescia. Da un suo assist, arriva il gol del pareggio.

Gervinho 5 – Partita sotto tono per l’ex Roma che, sia a destra che a sinistra, non riesce mai ad incidere. Dal 55’ Grassi 6,5 – Entra in campo, lotta e gioca in un ruolo non suo. Eppure riesce a fare del suo meglio, segnando anche il gol del pareggio al 92’.

All. D’Aversa 5 – Quando si tratta di costruire, il suo Parma va nettamente in difficoltà. L’assenza di una prima punta, non può bastare a giustificare il pareggio di oggi.

BRESCIA

Joronen 6 - Deciso e attento sia nelle uscite basse che tra i pali. Preciso anche nei disimpegni con i piedi. Salva il Brescia con buone parate su Kulusevski e Gervinho.

Non può far nulla sul gol di Grassi.

Sabelli 6,5 – Corre in attacco, ripiega in difesa, duetta con Bisoli o con Torregrossa creando superiorità numerica sulla fascia destra.

Cistana 6 - Sempre molto attento nelle chiusure, riesce a limitare le sortite offensive di Kulusevski.

Chancellor 6,5 - Riesce a limitare il raggio d’azione di Sprocati, risultando anche non troppo irruento nelle entrate.

Mateju 6 – Difende con ordine, non disdegnando però la fase offensiva, dove è autore anche di qualche buon cross.

Bisoli 6,5 – Così come Sabelli, anche lui corre tantissimo, provando sempre a scegliere i giusti tempi per attaccare la profondità.

Tonali 6,5 - Aiuta la difesa in fase di non possesso palla, detta bene i tempi di gioco e recupera molti palloni.

Rômulo 6 - Corre tantissimo e fa un’ottima fase d’interdizione, non disdegnando la fase offensiva.

Spalek 6,5 – Arretra la sua posizione in fase di costruzione, per poi verticalizzare subito per le due punte. Bravo nell’andare in pressione su Brugman, per rallentare la manovra ducale. Dall’83’ Martella – s.v.

Torregrossa 6 – Dopo le ultime buone prestazioni, si conferma anche con il Parma dimostrando grande impegno e spirito d’iniziativa. Dal 78’ Morosini – s.v.

Donnarumma 5 - Partecipa attivamente alla manovra bresciana, creando anche qualche spunto interessante. Peccato che si sia dimostrato poco cinico sotto porta. Dal 60’ Balotelli 7 – Entra in campo e con lui cambia tutto: punto di riferimento in attacco per il Brescia e gol al 72’.

All. Corini 6,5 – Conquista il suo primo pareggio in campionato, dimostrando grande capacità di sacrificio e di lettura della partita. Da migliorare solo la gestione dei minuti finali.

Arbitro: Fourneau 6 – Alla sua quarta partita in Serie A come arbitro, dirige discretamente tempo prediligendo il dialogo ai cartellini con i calciatori.

TABELLINO

PARMA-BRESCIA 1-1

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Hernani, Brugman (74’ Kucka), Barillà (81’ Pezzella), Kulusevski, Sprocati, Gervinho (55’ Grassi). A disposizione: Alastra, Colombi, Dermaku, Laurini, Adorante. All. D’Aversa

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli. Cistana, Chancellor, Mateju, Bisoli, Tonali, Rômulo, Spalek (83’ Martella), Torregrossa (78’ Morosini), Donnarumma (60’ Balotelli). A disposizione: Alfonso, Andrenacci, Gastaldello, Magnani, Zmrhal, Mangraviti, Viviani, Matrim Aye. All. Corini

MARCATORI: 72’ Balotelli (B), 92’ Grassi (P)

ARBITRO: Francesco Fourneau (Sez. di Roma 1)

AMMONITI: 28’ Cistana (B), 68’ Gagliolo (P), 69’ Hernani (P), 75’ Mateju (B), 92’ Grassi (P)

ESPULSI: 94’ Corini (B)