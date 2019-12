PAGELLE E TABELLINO DI UDINESE-CAGLIARI 2-1 - Fofana super, male Simeone

PAGELLE TABELLINO UDINESE CAGLIARI / Vittoria pesante per l'Udinese, che batte il Cagliari per 2-1 e trova tre punti pesanti in chiave salvezza. Sugli scudi De Paul e Fofana tra i friulani per le reti decisive, ma in molti sopra la sufficienza per i padroni di casa. Cagliari che fa i conti con la giornata no di Simeone, Nainggolan e Joao Pedro provano a metterci una pezza, ma non basta.

PAGELLE

UDINESE

Musso 6

De Maio 6,5

Troost-Ekong 5,5

Nuytinck 6

Stryger-Larsen 6

Fofana 7,5

Mandragora 6,5

De Paul 7 (70' Jajalo 6)

Sema 7 (66' Ter Avest 5,5)

Okaka 6,5

Lasagna 5,5 (79' Pussetto 6)

All.

Gotti 7

CAGLIARI

Rafael 6

Faragò 6,5

Klavan 6

Pisacane 5

Lykogiannis 5,5 (46' Pellegrini 6)

Ionita 5

Cigarini 6

Rog 6 (81' Ragatzu 6)

Nainggolan 6,5

Joao Pedro 6,5

Simeone 5 (60' Cerri 6)

All. Maran 6

TABELLINO

UDINESE-CAGLIARI 2-1

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul (70' Jajalo), Sema (66' Ter Avest); Okaka, Lasagna (79' Pussetto). All. Gotti

CAGLIRI (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Klavan, Pisacane, Lykogiannis (46' Pellegrini); Ionita, Cigarini, Rog (81' Ragatzu); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (60' Cerri). All. Maran

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 39' De Paul (U), 84' Joao Pedro (C), 85' Fofana (U)

Ammoniti: Rog (C), Mandragora (U), De Maio (U), Okaka (U), Klavan (C)

Espulsi: 92' Pisacane (C)