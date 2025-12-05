Crociato rotto in Napoli-Cagliari, ma ha tirato lo stesso il rigore

Si è fatto male poco dopo l’ingresso in campo

Emerge un particolare retroscena dalla partita di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari andata in scena mercoledì al ‘Maradona’ e vinta dalla squadra di Conte soltanto al termine di una lunga sfida ai calci di rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

Sul dischetto si è presentato anche un calciatore che poco prima, stando alle prime valutazioni effettuate all’indomani del match, avrebbe subito la rottura del crociato. Parliamo di Mattia Felici, entrato all’85’ e fattosi male praticamente subito.

L’esterno romano ha però stretto i denti ed è rimasto in campo, partecipando alla giostra dei rigori. Ha battuto il quarto dei sardi, colpendo la traversa: come si dice, sfortuna nella sfortuna.

Felici, crociato rotto in Napoli-Cagliari? Attesa per gli esami

La rottura del crociato è ancora sospetta, se ne avrà conferma o meno negli esami strumentali in programma nei prossimi giorni.

Al Cagliari da un anno e mezzo, Felici sta disputando una buonissima stagione – 3 i gol e 2 gli assist – che, purtroppo per lui e per Pisacane, si concluderebbe in largo anticipo qualora gli accertamenti dovessero confermare la prima diagnosi post Napoli-Cagliari.