CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA / Roma fatale per Montella. Secondo 'Sky Sport' la Fiorentina ha deciso di esonerare il tecnico che ieri sera contro la sua ex squadra ha rimediato l'ottava sconfitta stagionale, la quinta nelle ultime sei giornate di campionato. Un 4-1 pesantissimo che mette quindi fine alla seconda avventura dell'allenatore campano sulla panchina dei viola.

LEGGI ANCHE ->>>Fiorentina, il ritorno di Kalinic: la reazione dei tifosi

Calciomercato Fiorentina, da Spalletti a Nicola e Di Biagio: le ultime sul post Montella

Chi al posto di Montella? Il 'sogno' della società di Commisso si chiama Luciano Spalletti, ma ci vorranno 'argomenti' importanti per convincerlo a ripartire nel bel mezzo della stagione e in una situazione di classifica - ma anche ambientale - molto problematica.

C'è poi il 'nodo' contratto in essere ancora con l'fino al. Lo scorso autunno Spalletti e i nerazzurri si scontrarono sul tema buonuscita, che ovviamente rimane attualissimo. Insomma è una questione principalmente di soldi. I piani B sarebbero due: Beppe, ex calciatore 'gigliato' molto amato dai tifosi e Gigi Di Biagio, ancora libero dopo l'addio all'under 21. Entrambi farebbero da 'traghettatori' fino al termine del campionato, permettendo alla dirigenza di scegliere con calma il tecnico da cui ripartire l'anno prossimo. In corsa ci sono pure Davide, seguito pure da Genoa e Spal, e l'ex Cesare

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, da Izzo a Banega e Kjaer: le ultime di CM.IT

Calciomercato Fiorentina, tante richieste per Vlahovic: le ultime di CM.IT