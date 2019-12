FIORENTINA ROMA BENASSI INFORTUNIO MONTELLA / Non è iniziata al meglio la serata della Fiorentina di Vincenzo Montella che tra pochi minuti scenderà in campo per affrontare la Roma di Fonseca nell'anticipo del sabato sera della 17/a giornata di Serie A. Quattro sconfitte nelle ultime cinque per la 'Viola' che vive un momento di crisi piena. La truppa di Montella dovrà rialzare la testa prima della sosta invernale, ma i problemi non finiscono mai.

Sorpresa infatti al 'Franchi' alla lettura delle formazioni nel constatare l'assenza tra i titolari di Marcosoprattutto viste le prove di ieri.

Come rivelato dall'inviato di 'Sky Sport' il centrocampista di Montella ha avuto un problema fisico nel corso della rifinitura e non sarà della sfida. Benassi ciononostante andrà comunque in panchina ma non sarà a disposizione per la partita contro la Roma.

