FIORENTINA MONTELLA CUTRONE / Un bomber per la Fiorentina: a gennaio la società viola interverrà in attacco, reparto che ha visto l'infortunio di Ribery e la delusione Pedro, finora poco utilizzato da Montella. Così, archiviato il 2019 con la sfida di questa sera contro la Roma, domani per i viola si aprirà già il mercato e a gennaio potrebbero esserci volti nuovi nel reparto avanzato: tra i nomi accostati alla società toscana, torna a sentirsi anche quello di Patrick Cutrone, accostato alla Viola anche in passato.

Calciomercato Fiorentina, resiste Cutrone per l'attacco

L'ex Milan non sta vivendo un periodo felice in Premier League: con il Wolverhampton ha collezionato 23 presenze complessive ma poche dal primo minuto. Inoltre nelle ultime otto gare di campionato per lui ci sono stati appena una decina di minuti distribuiti in tre fugaci apparizioni. Numeri che potrebbero spingere l'attaccante a chiedere la cessione alla riapertura del mercato: arrivato in estate per 18 milioni di euro, la parentesi inglese del 23enne potrebbe durare appena sei mesi e la Fiorentina è pronta ad approfittarne.

