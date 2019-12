CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KULUSEVSKI / E' accesissima la sfida tra Inter e Juventus, ma occhio all'inserimento di qualche club inglese, per Dejan Kulusevski. I nerazzurri sono ad oggi in pole, se non altro per l'eccellente rapporto - che va al di là dei confini calcistici - tra la famiglia Zhang e quella Percassi. In ballo 35-40 milioni di euro per il talento svedese di proprietà dell'Atalanta ma esploso quest'anno al Parma, dove è giunto l'estate scorsa con la formula del prestito.

Kulusevski solo a giugno? Non è detto. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, nonostante le dichiarazioni ufficiali (del tipo "resta fino a fine stagione"), a gennaio il Parma potrebbe aprire all'interruzione anticipata del prestito qualora dovesse ancora trovarsi in una buonissima posizione di classifica, lontano insomma dalla zona retrocessione.

Attualmente la squadra ducale allenata da Roberto, grande amico di Antonio che per gennaio 'sogna' sempre Vidal ) a sua volta legatissimo pure al Ds, è settima con 24 punti, a più 11 sulla terz'ultima. Naturalmente al club gialloblu, con cui la società di Viale della Liberazione conclude operazioni praticamente in ogni sessione di mercato, a conferma del grande 'legame' in essere, verrebbe corrisposto una sorta di 'risarcimento' - valida l'ipotesi cessione di uno o più giocatori sia da parte dell'Atalanta che della stessa Inter - per il via libera alla partenza del classe 2000.

