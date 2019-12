ANCELOTTI NAPOLI EVERTON CALCIOMERCATO / Carlo Ancelotti è pronto a tornare subito in carreggiata. La sua prossima tappa sarà tornare in Inghilterra, con l'Everton che lo aspetta a braccia spalancate dopo l'esonero di Marco Silva. La firma con i 'Toffess' sembrava destinata ad arrivare già entro questa settimana, ma a quanto pare sembra essere tutto slittato.

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato, Ancelotti all'Everton: il retroscena di CM.IT

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, nasce il nuovo Everton di Ancelotti: pronti i colpi in Serie A

Non ci sono cambi dell'ultima ora, probabilmente servirà ancora qualche giorno per consentire ad Ancelotti di risolvere il contratto con il Napoli, con gli avvocati attualmente al lavoro. Ma l'accordo con l'Everton non è in discussione: tanto che, come riporta il 'Daily Mail', lo stesso 'Carletto' sabato sarà sugli spalti del 'Goodison Park' per assistere alla sfida contro l'Arsenal di Ljungberg. L'inizio della sua nuova avventura alla guida dei 'Toffees', invece, sarà lunedì: vinta la concorrenza di Vitor Pereira, David Moyes e Eddie Howe. Nello staff di Ancelotti il figlio Davide, ma ci sarà spazio anche per lo stesso Duncan Ferguson.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Ancelotti-Everton: spunta il bonus salvezza

Calciomercato, Ancelotti cambia il futuro di Kean