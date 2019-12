CALCIOMERCATO BAYERN FLICK / A meno di rovinose sconfitte nelle prossime due-tre partite, che farebbero riperdere il contatto dalla vetta (ora distante 4 punti) della Bundesliga, il Bayern Monaco riconfermerà la fiducia a Flick fino a fine stagione.

Queste le informazioni raccolte da Calciomercato.it in merito alla panchina del club bavarese, che ha apprezzato e sta apprezzando molto il lavoro del 54enne subentrato inizialmente ad interim all'esoneratoe che è subito riuscito a conquistarsi la stima dello spogliatoio, in particolare dei 'senatori'. Chi è vicino al Bayern sostiene che trattasi quasi di un atto scontato dato che da tempo il club ha deciso di rimandare a fine stagione - per una serie di motivi - la scelta del nuovo allenatore.

LEGGI ANCHE ->>> Bayern Monaco, annuncio di Salihamidzic sul futuro di Flick

LEGGI ANCHE ->>>Bayern Monaco, ufficiale resta Flick: confermata anticipazione Cm.it