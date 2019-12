CALCIOMERCATO MILAN BOGA SASSUOLO / Continua a faticare in fase offensiva il Milan di Stefano Pioli. Crescono le prestazioni dei singoli giocatori ma il gol non arriva: contro il Sassuolo nonostante le tantissime occasioni create i rossoneri non sono andati oltre lo 0-0. La sfortuna (due legni colpiti) e un ottimo Pegolo hanno impedito a Romagnoli e compagni di festeggiare al meglio l'Anniversario per i 120 anni. Ancora un risultato che certifica le difficoltà nell'andare a segno.

Un problema, questo, che Maldini e Boban vorrebbero risolvere intervenendo nel calciomercato di gennaio: il sogno continua ad essere Zlatan Ibrahimovic ma negli ultimi giorni l'ottimismo iniziale si è trasformato in pessimismo.

Si stanno sondando altre piste per la punta centrale ma si cercano rinforzi anche in altri ruoli.

Milan, occhi su Boga

Il Milan potrebbe così decidere di puntare su un nuovo esterno d'attacco e stando alle ultime news - riportate dallo spagnolo 'Fichajes.net' - avrebbe messo gli occhi su Boga. Il calciatore del Sassuolo è cresciuto tantissimo nelle ultime gare: tutti hanno davanti gli occhi lo splendido gol messo a segno a Torino contro la Juventus ma anche contro i rossoneri l'ala si è resa protagonista di un'ottima partita mettendo in difficoltà la retroguardia del Milan con i suoi dribbling e la sua velocità.

