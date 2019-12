DIRETTA FIORENTINA ROMA CONFERENZA / Dopo aver tirato un sospiro di sollievo per aver evitato gli spauracchi Ajax, Arsenal, Manchester United e Porto nei sedicesimi di finale di Europa League, la Roma ha preparato la sfida contro la Fiorentina (domani alle ore 20.45) convivendo con il dubbio Smalling, che è rientrato in gruppo solamente oggi, e con le voci di mercato relative al futuro di Florenzi. Alla viglia della gara, Paulo Fonseca incontra i giornalisti per presentare la sfida del Franchi che chiuderà l'anno solare giallorosso prima della pausa natalizia. Calciomercato.it segue l'evento in tempo reale.

- Il recupero di Smalling: ''Si è allenato ieri e oggi sta bene.

E' un'opzione per la partita''

- La partita contro la Fiorentina: ''Sappiamo che la trasferta di Firenze è difficile. Hanno una buona squadra con giocatori molto forti, hanno giocato benissimo contro l'Inter. Sarà difficile, dobbiamo essere molto concentrati".

- Gli altri infortunati: "Kluivert non è pronto, è meglio non rischiare. Dobbiamo aspettare altro tempo per recuperarlo totalmente. Spinazzola sta bene''.

- L'assenza di Chiesa: ''Non cambierà niente per il nostro sistema di gioco".

- Il mercato: ''Con Petrachi parliamo tutti i giorni di tutto. Anche di mercato, ma non solo''.

- Il futuro di Florenzi: ''Non abbiamo parlato in ottica Nazionale, ma della Roma. Hysaj? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre".