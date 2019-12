CALCIOMERCATO MILAN REBIC / L'avventura di Ante Rebic al Milan sembra già al capolinea.

Dopo metà stagione trascors aper lo più in panchina, l'attaccante croato potrebbe fare ritorno in Germania, dove l’lo attende nuovamente a braccia aperte: clicca qui per restare aggiornato.

All'apertura della sessione invernale, riporta 'Tuttosport', Rebic dovrebbe così fare ritorno all’Eintracht, ma questa interruzione del prestito non dovrebbe comportare il ritorno a Milanello di André Silva, che proseguirà la sua avventura in Bundesliga. L'obiettivo di Rebic, del resto, è tornare a giocare con continuità in vista delle convocazioni per l’Europeo della prossima estate.

