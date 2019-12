BRESCIA SASSUOLO DE ZERBI LOCATELLI / Felice per la vittoria del suo Sassuolo contro il Brescia, Robdrto De Zerbi ha parlato della gara e delle prospettive di calciomercato: "Locatelli? Sta diventando un giocatore completo e di un livello purtroppo assoluto. Dico purtroppo perché prima o poi ce lo portano via. Sta facendo partite di spessore, di presenza, ha ventuno anni - le sue parole a 'Sky Sport' - Si allenava troppo piano, è un professionista serio e deve chiedere sempre il massimo a se stesso. Se lo chiede non ne vedo tantissimo di meglio in giro".

LA GARA - "Campo difficilissimo, conosco bene il Brescia di Corini e la vittoria vale doppio. Commosso? Sì perché qui ci sono tanti amici miei, sono nato a cento metri dallo sadio - prosegue De Zerbi - Seguo il Brescia da quando avevo otto anni, passione trasmessa da padre e madre. Cori? Sono contento dei cori, dovevo pareggiare il coro contro che prendo sempre dai tifosi dell'Atalanta. Mi rende davvero molto orgoglioso. Magnani? Per me diventa un grande giocatore se cambia alcune cose che gli ho detto. Come persona almeno gli ho lasciato qualcosa, come allenatore per uno sei bravo e per un altro no magari. Sono contanto mi siano venuti a salutare. Classifica? Dobbiamo guardarci dietro, con un po' di pepe riusciamo atenere l'attenzione. Oggi nel finale abbiao fatto alcuni errori".