Calciomercato Juventus, chance clasico: Isco si gioca il futuro

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO REAL MADRID BARCELLONA CLASICO/ Sarà un clasico ricco di tensione quello che andrà in scena fra poco al Camp Nou fra il Barcellona di Ernesto Valverde ed il Real Madrid di Zinedine Zidane. Quest'ultimo, tecnico dei Blancos, ha scelto l'originario di Malaga Isco, fantasista che non sempre ha avuto grande spazio nelle ultime due stagioni.

Isco più volte è stato accostato alla Juventus, prima di Massimiliano Allegri ed ora di Maurizio Sarri. Il classe 1992 potrebbe essere l'uomo giusto sul calciomercato per i bianconeri, a caccia di qualità e continuità a centrocampo. Questa nuova chance da parte di Zidane però, potrebbe decisamente cambiare le carte in tavola. Una grande prestazione di Isco infatti cambierebbe anche i piani del Real Madrid alzando le probabilità di permanenza dello spagnolo e allontanando l'ipotesi di un possibile trasferimento in Italia.