CALCIOMERCATO ATALANTA DUVAN ZAPATA INFORTUNIO / Il lungo calvario di Duvan Zapata, dopo l'infortunio rimediato in nazionale ormai due mesi fa, sta per finire. Secondo quanto sottolineato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' il centravanti colombiano da oggi inizierà a sgomitare per riconquistare quanto perso nel lungo periodo di assenza.

Buone notizie perin vista delle prossime settimane, in quanto ieri, Duvan ha concluso il ciclo di tre settimane di lavoro personalizzato a Siviglia. Oggi sarà a Bergamo mentre domani raggiungerà Villa Stuart per un ultimo controllo ed infine venerdì comincerà il percorso per tornare gradualmente in gruppo.

Calciomercato Atalanta, Zapata pronto a tornare e a gennaio non parte

Diversi contrattempi di natura fisica hanno rallentato il rientro in campo di Duvan Zapata che nelle ultime settimane era finito anche al centro di alcune voci di calciomercato. Secondo la rosea però nella sua mente c'è sempre stata solo l'Atalanta in quanto un’eventuale cessione sarebbe dipesa solo da patron Percassi, esattamente come in estate. Il numero uno bergamasco però non hai mai considerato tale ipotesi blindando il colombiano almeno per il prossimo gennaio. Intanto si attende il ritorno in campo del gigante ex Napoli e Sampdoria che vuole riprendere da dove aveva lasciato.

