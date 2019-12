CALCIOMERCATO JUVE NAPOLI BERNARDESCHI INSIGNE / Alle prese con una mini crisi in campionato (quattro sconfitte nelle ultime cinque partite), il Chelsea ha festeggiato nei giorni scorsi la riduzione del blocco al mercato in entrata. Una vera e propria boccata d'ossigeno per Frank Lampard che spera di ricevere rinforzi importanti dal calciomercato. Una sessione che sarà indirizzata anche da alcune cessioni, a partire da quelle di Marcos Alonso e Olivier Giroud, obiettivi concreti dell'Inter.

A prescindere dalle uscite, il manager dei Blues ha già fatto chiarezza su alcuni ruoli, evocando l'arrivo di un nuovo attaccante esterno, che sia in grado di rappresentare un'alternativa di livello.

Calciomercato Juve e Napoli, il Chelsea fa sul serio

Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza londinese. Detto che uno degli obiettivi principali resta Jadon Sancho, il radar dei Blues è orientato anche sull'Italia. Tra i profili monitorati con attenzione, ci sono anche quelli di Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne. Finiti nel mirino dei tifosi di Juventus e Napoli, i due calciatori rispecchiano l'identikit richiesto dall'ex centrocampista, che punta spesso su esterni a piede invertito che siano in grado di accentrarsi per cercare la conclusione o il passaggio filtrante.

