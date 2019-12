CALCIOMERCATO INTER DE PAUL UDINESE / L'Inter prepara le strategie in vista del calciomercato di gennaio, nerazzurri a caccia di rinforzi per dare valide alternative al tecnico Antonio Conte. Il reparto su cui si deve intervenire principalmente è il centrocampo, dove da settimane perdura l'emergenza a causa degli infortuni di Sensi e Barella.

Il nome caldo è quello di Rodrigodell', significativo in merito l'indizio social che arriva dall'agente del giocatore, Agus. Questi, sul proprio profilo Instagram, ha infatti postato una foto in cui lo si vede in una chiesa di Milano. La sua presenza nel capoluogo probabilmente non è casuale ed è possibile che ci siano ulteriori contatti per finalizzare la trattativa.

