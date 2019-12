JUVE UDINESE DEMIRAL DE PAUL INTER / Conferma per Merih Demiral nel cuore della difesa della Juventus per la sfida di campionato contro l'Udinese. Dopo la convincente prova di mercoledì in Champions League sul campo del Bayer Leverkusen, il giovane difensore turco ritrova una maglia da titolare anche per la gara odierna all''Allianz Stadium' al cospetto dell'undici friulano.

L'ex Sassuolo, alla terza presenza stagionale tra campionato e Champions, rileverà de Ligt al fianco di capitan Bonucci nel pacchetto arretrato della 'Vecchia Signora'.

Calciomercato Inter, osservatori per De Paul

Un ulteriore segnale di fiducia nei confronti del ragazzo da parte di tecnico di Figline, che potrebbe allontanare definitivamente il classe '98 dai rumors di calciomercato sul proprio conto in vista della finestra di gennaio. Oltre al Milan, Demiral viene seguito con attenzione anche da Tottenham e Borussia Dortmund. Fronte Udinese, invece, occhi puntati tutti su Rodrigo De Paul, insieme a Vidal in cima alla lista dei desideri di Conte e della dirigenza nerazzurra per la sessione invernale della campagna trasferimenti. All''Allianz Stadium' è presente - riportano indiscrezioni di Calciomercato.it - anche un emissario del club interista per seguire dal vivo il centrocampista argentino.

