CALCIOMERCATO INTER FIORENTINA CASTROVILLI / Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, sarà uno degli osservati speciali della dirigenza dell'Inter in occasione della sfida in programma tra le due squadre questa sera al Franchi. Il classe 1997 ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' per presentare il match e parlare anche del futuro. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

L'interesse dell'Inter: "Suning mi sta corteggiando? Oggi penso solo alla Fiorentina''

Il match del Franchi: "Come si può battere la capolista? Con la convinzione. E mettendo in campo più fame. Non sarà facile. Conte ha messo una cattiveria da paura dentro l’Inter.

Toglierei assolutamente Lautaro".

L'infortunio di Ribery: "Sarà un’assenza pesante dentro e fuori dal campo. Se dovessi segnare una rete contro la squadra di Conte o in una delle gare in cui Franck non ci sarà la dedicherò a lui".

Federico Chiesa: "E' forte, forte, forte. Federico è uno che può vincere le partite da solo".

