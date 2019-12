Juventus, svolta nel caso Mandzukic

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Titoli di coda per l'avventura di Mario Mandzukic alla Juventus. Dopo il caso dell'esclusione anche dalla cena di Natale, l'attaccante croato finito di fatto fuori rosa nonostante un contratto rinnovato di recente fino al 2021 si sta convincendo a lasciare Torino dopo i 'no' alle varie proposte ricevute in estate. Dal passaggio sfumato in Qatar alla Premier League e non solo: tante ipotesi, nessuna delle quali si è poi concretizzata.

L'interesse a livello internazionale per l'ex bomber di Wolfsburg, BayernMonaco e AtleticoMadrid rimane immutato, come dimostrano ad esempio il nuovo inserimento da parte del Milan che lo valuta come piano B qualora dovesse sfumare l'affare Ibrahimovic oppure l'apertura dall'Inghilterra da parte del ManchesterUnited, che per bocca del manager Solskjaer ha confermato di essere pronta ad intervenire sul mercato con calciatori esperti e quello di Mandzukic sarebbe uno dei nomi in cima alla lista. Ma non solo. Perché 'La Gazzetta dello Sport' riferisce oggi di nuovi contatti avviati negli ultimi giorni con gli intermediari che in estate hanno provato a portarlo in Qatar. Questa volta, a differenza di quanto accaduto pochi mesi fa, ci sarebbe un'apertura da parte del calciatore che sta scatenando un'asta tra tre club: AlRayyan, AlGharafi e AlDuhail. Il budget non è un problema, la palla passa al calciatore.

