Calciomercato Arsenal, che frecciata a Ancelotti: "Non è la scelta giusta!"

CALCIOMERCATO ARSENAL ANCELOTTI / Carlo Ancelotti potrebbe presto vivere una nuova avventura in Premier League. Dopo il burrascoso addio al Napoli, l'ex milanista è nel mirino dell'Arsenal, in cerca di un tecnico per sostituire Freddie Ljungberg dopo l'esonero di Unai Emery. Non tutti, però, vedono di buon occhio l'arrivo di Carletto all'Emirates Stadium. L'ex calciatore inglese Alan Smith, ai microfoni di 'Evening Standard' ha infatti affermato: "La situazione dell'Arsenal necessita un allenatore innovativo, ispiratore, qualcuno con la capacità di instillare immediatamente una nuova visione di gioco. Carlo Ancelotti sarebbe la scelta errata: è un allenatore di successo, della vecchia scuola, mentre c'è bisogno di un visionario".

Per Smith, quindi, la scelta giusta sarebbe, assistente di Guardiola al Manchester City e accostato ai londinesi: "Ha tutto ciò di cui il club ha bisogno. Spero che i dirigenti dell'Arsenal la pensino allo stesso modo".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Sensi-Barcellona: conferma e 'dribbling' sull'anticipazione di CM.IT

Napoli, ESCLUSIVO: Callejon, nuovi contatti per il rinnovo! I retroscena