SAMPDORIA FERRERO FIGC / Squalifica di quattro mesi per Massimo Ferrero. Attraverso una nota ufficiale, la FIGC ha comunicato di aver sanzionato il presidente della Sampdoria con quattro mesi di inibizione per irregolarità sui pagamenti dei lavori di ristrutturazione del centro sportivo di Bogliasco 'Mugnaini'.

Secondo l'accusa, Ferrero ha girato 1.159.000 euro dalla Sampdoria ad una società riconducibile al suo gruppo a fronte di fatture per operazioni inesistenti relative a lavori di ristrutturazione del Mugnaini. Coinvolta anche la figlia Vanessa, anche lei inibita per quattro mesi, mentre il club blucerchiato ha ricevuto un'ammenda di 15mila euro per responsabilità diretta e oggettiva.