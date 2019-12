CALCIOMERCATO NAPOLI TORREIRA / Caccia ad un centrocampista per il Napoli con Giuntoli che è pronto a far partire le grandi manovre in vista di gennaio quando dovrà migliorare la rosa a disposizione di Gattuso, acquistando quei tasselli necessari a coprire alcune lacune emerse in questi mesi.

Un nuovo centrocampista e, forse, un terzino sinistro considerato chenon deve il campo da diverse settimane e Ancelotti ha dovuto utilizzare il solo

Calciomercato Napoli, Venerato su Torreira e cessione Hysaj

Proprio del mercato della società partenopea ha parlato a 'calcionapoli24.it', Ciro Venerato, giornalista della Rai: "Il Napoli sta frenando sul terzino, dipende da Hysaj: se non esce lui non entra uno nel ruolo. Stanno lavorando in modo forte sul centrocampista: c'è il no dell'Arsenal per Torriera ma sono schermaglie iniziali. Torreira verrebbe a piedi in azzurro, ma dipende dal club. Berge resta il favorito perché è il meno caro ed è pronto ad essere ceduto a gennaio tra 18-20 milioni". Il centrocampista uruguaiano è segnalato in uscita dall'Arsenal e il suo nome è tornato in orbita azzurra: la società campana lo aveva già cercato ai tempi della Sampdoria.

