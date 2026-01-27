Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Holm nel mirino del Napoli, gli azzurri puntano l’esterno del Bologna

Foto dell'autore

Il Napoli ha messo nel mirino Emil Holm in questi ultimi giorni di calciomercato invernale con l’esterno svedese che piace molto ad Antonio Conte.

Emil Holm
Il Napoli ha messo nel mirino Holm (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato da Alfredo Pedullà il Napoli sarebbe sulle tracce dell’esterno svedese che piace molto ad Antonio Conte. Il terzino destro, però, non dovrebbe cambiare maglia durante la sessione di mercato invernale con il classe 2000 che viene considerato un punto fermo della squadra rossoblu per cercare di raggiungere gli obiettivi personali.

Stesso discorso per Nicolò Cambiaghi, esterno offensivo che ha vissuto una buona prima parte di stagione con la maglia del Bologna. Partito Lang, trasferitosi in Turchia al Galatasaray, il Napoli è alla ricerca di un attaccante esterno con l’ex Empoli che è uno dei preferiti di Antonio Conte.

Per la punta, però, vale lo stesso discorso di Holm con il Bologna che non vorrebbe privarsi del giocatore a campionato in corso.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie