Il Napoli ha messo nel mirino Emil Holm in questi ultimi giorni di calciomercato invernale con l’esterno svedese che piace molto ad Antonio Conte.

Secondo quanto affermato da Alfredo Pedullà il Napoli sarebbe sulle tracce dell’esterno svedese che piace molto ad Antonio Conte. Il terzino destro, però, non dovrebbe cambiare maglia durante la sessione di mercato invernale con il classe 2000 che viene considerato un punto fermo della squadra rossoblu per cercare di raggiungere gli obiettivi personali.

Stesso discorso per Nicolò Cambiaghi, esterno offensivo che ha vissuto una buona prima parte di stagione con la maglia del Bologna. Partito Lang, trasferitosi in Turchia al Galatasaray, il Napoli è alla ricerca di un attaccante esterno con l’ex Empoli che è uno dei preferiti di Antonio Conte.

Per la punta, però, vale lo stesso discorso di Holm con il Bologna che non vorrebbe privarsi del giocatore a campionato in corso.