PAGELLE e TABELLINO Juventus-Napoli 3-0: David ribalta lo ‘Stadium’, Spalletti annienta Conte

Voti, top e flop del big match dell’Allianz Stadium, valido per la 22° giornata del campionato di Serie A. I bianconeri stendono i campioni d’Italia: David, Yildiz e Kostic a segno

La Juventus travolge il Napoli nella partitissima dell’Allianz Stadium e si porta a un solo punto in classifica dai campioni d’Italia dell’ex Conte.

Spalletti azzecca tutte le mosse e ritrova la vittoria dopo il tonfo di Cagliari, riagganciando il quarto posto in attesa della sfida di stasera tra Roma e Milan. La Juve domina nel primo tempo: David sblocca la contesa, mentre Conceicao va a un passo dal raddoppio: salvataggio sulla linea di Buongiorno. Nella ripresa il Napoli preme, ma senza spaventare Di Gregorio. Nel finale l’uno-due che manda ko gli ospiti, trafitti da Yildiz e dal neo-entrato Kostic. Malissimo Juan Jesus, McTominay fa il compitino e non incide. Nella ‘Vecchia Signora’ invece non convince ancora Cambiaso.

Super Thuram (sotto gli occhi del fratello Marcus e di papà Lilian), motore del centrocampo bianconero e sfortunato con la traversa colpita nella prima frazione. La Juve si rilancia in campionato dopo il successo determinante in Champions League contro il Benfica, mentre il Napoli crolla a -9 dall’Inter capolista: per riconfermare lo scudetto sul petto, adesso, servirebbe un mezzo miracolo.

Le pagelle di Juve-Napoli: Thuram straripante, McTominay fa il compitino

JUVENTUS

TOP: David 7,5 – Rinato rispetto alla prima parte di stagione, terzo gol nelle ultime quattro gare. La rete di stasera, però, ha un’importanza capitale per il prosieguo della stagione bianconera. La miglior partita della sua avventura italiana, stavolta ci mette anche cattiveria e ferocia. Si merita gli applausi dell’Allianz Stadium, che fino a qualche settimana fa lo bersagliava.

FLOP: Cambiaso 5 – L’anello debole della difesa di Spalletti, soffre le incursioni di Vergara e Gutierrez sulla corsia sinistra della difesa juventina. Si vede raramente anche in fase offensiva: Yildiz meriterebbe maggior supporto.

Di Gregorio 6,5

Kalulu 6,5

Bremer 6

Kelly 6,5

Cambiaso 5 (60′ Cabal 6)

(60′ Cabal 6) Locatelli 7 (87′ Koopmeiners SV)

Thuram 7,5

Conceicao 6 (60′ Kostic 7)

McKennie 6,5

Yildiz 7 (87′ Gatti SV)

David 7,5 (76′ Miretti 6,5)

All. Spalletti 8 – Juve bella e spietata, che travolge il Napoli e si rilancia in campionato. Non sbaglia una mossa e stende il collega Conte. É tutta un’altra squadra rispetto alla prima parte di stagione: identità, coraggio e stavolta con la giusta dose di cinismo. Prestazione da applausi, come la reazione al fischio finale del pubblico dello ‘Stadium’.

NAPOLI

TOP: Vergara 6,5 – Conte gli dà ancora fiducia vista anche l’emergenza e il baby attaccante risponde presente. Mette in difficoltà Cambiaso e crea scompiglio nella difesa di casa. Il migliore nel pomeriggio horror dei campioni d’Italia.

FLOP: Juan Jesus 4 – David gli scappa da tutte le parti e beffa la difesa partenopea in occasione del vantaggio della Juventus. Il brasiliano è in perenne difficoltà di fronte alle offensive degli uomini di Spalletti. Nel finale spiana la strada ai bianconeri, con l’erroraccio che porta al 2-0 firmato da Yildiz.

Meret 5,5

Di Lorenzo 5

Juan Jesus 4

Buongiorno 6

Gutierrez 6 (74′ Beukema SV)

Lobotka 5

McTominay 4,5

Spinazzola 5,5

Vergara 6,5 (79′ Lukaku SV)

Hojlund 5

Elmas 5 (70′ Giovane 5)

All. Conte 4,5 – Accoglienza fredda del pubblico bianconero e pomeriggio da tregenda per il Napoli. Le sole assenze non giustificano la pessima prestazione dei campioni d’Italia. La difesa fa acqua, il centrocampo non gira e in attacco – a parte i guizzi di Vergara – manca la necessaria lucidità. Una sconfitta che pesa come un macigno sul campionato degli azzurri.

ARBITRO: Doveri 5,5

Serie A, il tabellino di Juventus-Napoli: Yildiz bomber bianconero

La Juve torna a correre in campionato e stende il Napoli, annientando i campioni d’Italia dell’ex Conte. David si prende la rivincita, ribaltando i fischi delle scorse settimane. Yildiz si conferma ‘bomber’ della squadra, firmando l’ottavo gol stagionale. Napoli non pervenuto e che non punge dalle parti di Di Gregorio. L’emergenza non basta per giustificare la pesantissima sconfitta dell’Allianz Stadium.

JUVENTUS-NAPOLI 3-0

22′ David; 77′ Yildiz; 86′ Kostic

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (60′ Cabal); Thuram, Locatelli (87′ Koopmeiners); Conceicao (60′ Kostic), McKennie, Yildiz (87′ Gatti); David (76′ Miretti). A disposizione: Perin, Huli, Joao Mario, Zhegrova, Adzic, Openda. Allenatore: Spalletti

Napoli (3-4-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez (74′ Beukema), Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (79′ Lukaku), Hojlund, Elmas (70′ Giovane). A disposizione: Contini, Ferrante, Olivera, Prisco, De Chiara. Allenatore: Conte

Arbitro: Mariani (sez. Aprilia)

VAR: Doveri

Ammoniti: Juan Jesus (N), Yildiz (J), Vergara (N)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 3′; presenti 41.654 spettatori (2.099 nel settore ospiti) per il big match dell’Allianz Stadium