Il portiere serbo si è infortunato alla vigilia di Juve-Napoli e dovrà stare fermo per qualche settimana, lasciando spazio a Meret

Non può piovere per sempre. Più o meno è questo che, immaginiamo, si staranno ripetendo a Castelvolturno Antonio Conte e i suoi collaboratori che, dopo il 3-0 subito nello scontro diretto con la Juventus che ha complicato parecchio la classifica e la stagione degli azzurri, continuano a perdere pezzi. David Neres è stata la tegola più importante degli ultimi giorni vista la necessità dell’operazione. Il brasiliano – come reso noto dalla società con un comunicato – “si è sottoposto, nella giornata odierna, a intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra. L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore azzurro osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo”.

Non chiarissimi i tempi di recupero, ma l’ex Ajax dovrebbe rientrare direttamente nel finale di stagione, per le ultimissime gare. Non solo, perché il Napoli ha perso pure il suo titolare in porta, Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo si è fatto male in allenamento alla vigilia del match di Torino, l’ha saltata e dovrà stare fermo per qualche settimana. La nota del club azzurro infatti specifica che gli esami svolti al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato “un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo”.

Tradotto in tempi: circa un mese di stop per l’ex portiere granata. Milinkovic salterà chiaramente la sfida decisiva di Champions col Napoli in programma mercoledì, poi le gare con Fiorentina, Genoa e Roma. Potrebbe rientrare il 22 febbraio (data e orario da confermare) contro l’Atalanta di Palladino. Al suo posto toccherà ad Alex Meret. Continua a piovere…