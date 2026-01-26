Ritorno Insigne al Napoli, tutto vero: le ultime

Quasi quattro anni dopo l’addio: nel mezzo due Scudetti e una Supercoppa

Un mercato a saldo zero, così il Napoli ha le mani legate o quasi. Conte vuole rinforzi di esperienza, l’emergenza impone anche l’arrivo di rinforzi che possano dare subito una mano alla squadra. In questo senso è riemerso prepotentemente il nome del grande ex, Lorenzo Insigne, ancora senza squadra dopo l’addio a zero al Toronto.

Stando a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, sta avanzando l’ipotesi del clamoroso ritorno in azzurro di Lorenzo Insigne, fino a qualche settimana fa obiettivo concreto della Lazio di Sarri. Per l’emittente, sono in corso delle valutazioni da parte della società di Aurelio De Laurentiis.

Insigne e altri 4 per rinforzare la fascia sinistra

34 anni compiuti lo scorso giugno, Insigne andrebbe a rafforzare la batteria degli esterni d’attacco, fronte sinistro. Il grande ex sarebbe il profilo più facilmente prendibile, proprio perché disoccupato. Sulla lista del Ds Manna ci sono pure Abde Ezzalzouli del Betis, Boga del Nizza, Sancho del Manchester United (ora all’Aston Villa) e Laurienté del Sassuolo. C’era anche Daniel Maldini, ormai preso dalla Lazio.